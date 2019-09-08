Последствия фатального ДТП с дорожными рабочими в Подмосковье сняли на видео

В воскресенье, 8 сентября, на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Последствия аварии снял на видео один из водителей.

По предварительным данным, грузовик столкнулся с транспортным средством, использовавшимся дорожной службой. На записи видна сильно поврежденная автоцистерна дорожников и фура, лежащая в кювете.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погибли двое рабочих, еще два человека получили травмы.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.