Конец эпохи либерализма: Меркель самоустранилась, избиратели разбегаются

В политике Германии идут глубинные процессы, пусть и не столь драматичные, как в Великобритании, но тоже способные уже в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию в стране и на континенте в целом. Сейчас все внимание — к региональным выборам на востоке Германии — в землях Саксония и Бранденбург. 1 сентября там голосовали за региональные парламенты. Главный итог — второе место у "Альтернативы для Германии" — крайне правой политической партии евроскептиков, выступающей против миграционной политики Ангелы Меркель Так слышит ли Берлин глас народа с востока страны?

Андреас Кальбиц — невысокий, спортивного вида мужчина средних лет, бывший десантник Бундесвера. Не похоже, что такому человеку, чтобы ходить по Потсдаму, нужен телохранитель, но он у него есть. Либеральная пресса Германии характеризует Кальбица как политика крайне правых взглядов. В федеральной земле Бранденбург под его руководством партия "Альтернатива для Германии" стала второй на выборах в местный парламент — более 23%. Отлично, но нужно больше.

"Мы не ограничиваемся востоком, мы не говорим: нам на востоке так хорошо, давайте обнесем его забором, пока Рурская область будет страдать из-за исламизации. Это не наш подход. "Альтернатива для Германии" выступает за единство нашей страны, мы хотим участвовать в федеральной политике. Нам не нужен кусок от пирога. Нам нужна булочная", — сказал Кальбиц.

На выборах в Саксонии, которые проходили параллельно, "Альтернатива" добилась также второго, но еще более впечатляющего результата — почти 28%. За прошедшие четыре года популярность партии выросла в три раза. Да, в Саксонии и Бранденбурге правившие там партии удержали власть, они этому бесконечно рады, но это — радость осужденного, которому в последний момент казнь заменили на каторгу. Как править дальше, непонятно: "Альтернатива" нанесла им такой ущерб, который на языке военных называется неприемлемым, используя две самые больные темы, миграционный кризис, который на недавно "отметил" четырехлетие, и социально-экономическое отставание востока от запада.

"Мы, немцы, ежегодно тратим от 50 до 100 миллиардов евро из-за нелегальной миграции. Это деньги, которые больше не могут быть направлены на социальные проекты внутри страны. У нас 750 тысяч пожилых проживают за чертой бедности, они вынуждены заниматься подработками, потому что их жалкой пенсии ни на что не хватает. 2,5 миллиона детей в Германии живут в страшной нищете. Тем временем 33% выплачиваемых пособий по безработице получают мигранты, это число продолжает расти. Традиционные партии, от левых до Христианско-демократического союза Меркель, отдают наше государство, нашу систему страхования на разграбление", — заявил Бьерн Хеке, лидер "Альтернативы для Германии" в Тюрингии.

При этом в новостях рассказывают о том, что экономика Германии близка к рецессии. Перспектива выглядит не очень хорошо, если не сказать плохо. Или сообщают жуткие вещи иного рода, например, о том, что на вокзале во Франкфурте беженец из Эритреи столкнул под поезд женщину с ребенком. Мальчик погиб. Или показывают, как эмигрант из Сирии рубит мачете человека на глазах у его дочери, сопровождая это неизменным комментарием, мол, основа преступности в Германии — немцы. Люди складывают одно с другим, плюют в телевизор и идут голосовать за "Альтернативу".

"Отчуждение власть имущих в Германии от очень широких масс населения налицо. К чему это приведет, я не знаю. Если вы посмотрите, что произошло на востоке Германии, то увидите там колоссальные проблемы. Инфраструктурные проекты надо проводить, людям нужно давать осознание того, что правительство земельное делает что-то, чтобы побороть безработицу, ведь там угольные шахты закрывают, промышленности почти нет, то есть проблемы нужно решать. А о чем последние дни только и говорят ведущие партии, так это о том, что надо создать.

Это означает, что "Альтернатива" остается единственной силой, которая аккумулирует протестный электорат. Ее лидеры говорят, что она отражает настроения среднего класса. Но справедливо и то, что за нее голосуют люди с ниже среднего, — на востоке она самая популярная политическая сила среди избирателей от 18 до 25 лет.

За прошедшие четыре года "Альтернатива для Германии" превратилась в партию рабочих и крестьян. Ее успех обеспечила именно немецкая глубинка. Деревня в ста километрах от Берлина. Здесь есть церковь, но нет магазина, школы, больницы, сотовой связи и мобильного интернета. Из 600 избирателей за "Альтернативу" здесь проголосовали больше 300.

Выглядит симпатично. Деревня живет за счет шахты, где добывают бурый уголь, который сжигают на соседней электростанции. Но электростанцию закроют в связи с переходом на более экологичные виды топлива. Дальше — пособие по безработице, если, конечно, власть не поменяется.

"Население пытаются убедит в том, что если в Германии закрыть угольные электростанции, то можно спасти климат во всем мире. Это абсолютная глупость. Такой промышленный центр, как Германия, не должен пострадать от климатического безумия и истерии", — уверен Андреас Кальбиц.

Для пяти восточногерманских земель важным источником дохода было сельское хозяйство. Именно было, потому что после ответа России на санкции Запада ориентированное на ее рынок производство просто загнулось. Люди бегут — население Востока соответствует показателям 1905 года. Политик, который придет к местному избирателю с чем-то антироссийским, рискует быть битым. Поэтому местные земельные руководители вне зависимости от их партийной принадлежности открыто, уже не боясь ни прессы, ни Меркель, говорят о том, что санкции надо отменять. Но прописано это только у "Альтернативы".

"Многие на востоке не согласны с санкционной политикой в отношении РФ. Здесь многие граждане считают, что федеральное правительство придерживается курса, выгодного только американцам, а не Германии. Здесь образ России положительный, мы хотим дружественных отношений с Москвой — это один из пунктов нашей партийной программы. Нам нужно новое внешнеполитическое ориентирование", — подчеркнул Бьерн Хеке.

Бьерн Хеке — первый номер "Альтернативы" в Тюрингии — еще одной части бывшей ГДР. Его называют лидером ультраправого крыла партии. Федеральные СМИ рисуют чудовищный образ, но, как показывает практика, это не работает. Хеке поведет своих товарищей на штурм земельного парламента в конце октября.

Тюрингия — сердце Германии. Город Айзенах — географический центр страны. Его главная достопримечательность — замок Вартбург. Это место уже появлялось в одном из наших репортажей три с половиной года назад, когда на пике миграционного кризиса восточные и западные немцы вдруг снова стали ощущаться, как два совершенно разных народа. Теперь это уже не ощущение, а факт, подтвержденный арифметикой выборов.

В замке Вартбург идеолог церковной реформации Мартин Лютер работал над религиозной доктриной нового на тот момент класса буржуазии. Теперь, через 500 лет, Тюрингия может стать местом очередного краха ХДС и СДПГ — политических партий, выражающих традиционные буржуазные ценности. Так же, как это уже случилось в Бранденбурге и Саксонии, где многие избиратели действовали по принципу "кто угодно, лишь бы не эти".

"Мне один христианский демократ, который тридцать лет выигрывал выборы, сказал, что у него — колоссальные проблемы. У "Альтернативы для Германии" появился человек в его округе, который заправляет машины на газовой колонке, и только потому, что он — главный кандидат от "Альтернативы" в его округе, все будут голосовать за него, а демократ проигрывает", — рассказал Александр Рар.

Несмотря на то что для правящих в Германии прошедшие земельные выборы могли закончиться куда хуже, лучше их положение не стало. Меркель самоустранилась — ни слова про выборы — что вызвало шквал критики. Устойчивость ее правительства под вопросом — социал-демократы могут покинуть его в любой момент — после выборов в Тюрингии или после отчетного съезда в декабре.

Избиратели разбегаются из старейший партии Германии к левым или "зеленым", которые становятся таким же новым центром притяжения для недовольных на западе, каким на востоке оказывается "Альтернатива". У нее тоже есть проблемы — слишком много крыльев: умеренные трансатлантисты, яркие евразийцы, ультраправые и просто правые консерваторы. И этой партии еще предстоит определиться со своим политическим профилем. Но это потом, а сейчас "Альтернатива" прет буром, и не похоже, что у политического мейнстрима (хотя это теперь сильно размытое понятие) есть идеи, как ее остановить.

Следствием этого становится поляризация общества: центристы — христианские и социал-демократы — возможно утратят статус народных партий, на это почетное место теперь претендуют "Альтернатива" и "зеленые", между которыми возможна только драка, а диалог невозможен. Все логично: конец эпохи либерализма и должен принять самые драматические формы в одной из самых либеральных стран мира.