Завершилось голосование в УрФО, Сибири и на Дальнем Востоке

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. Выборы разного уровня проходили в Единый день голосования, 8 сентября.

По предварительным данным, в Уральском федеральном округе (УрФО), в том числе Челябинской и Курганской областях, явка на 4 процента превысила показатель 2014 года, нарушений избиркомы не зафиксировали.

В Челябинской области, где выбирают губернатора, явка, по состоянию на 18 часов местного времени (16 часов по Москве), составила 38,46 процента (33,98 процента на тот же час в 2014 году).

В Курганской области явка на это же время составляет 37,36 процента (35,42 процента в 2014 году). В этом регионе также выбирают губернатора.

В Свердловской области, где проходили довыборы в Госдуму, Законодательное собрание региона и выборы депутатов в ряде муниципалитетов, закрылись 517 избирательных участков. Грубых нарушений не выявлено.

В Сибири последними закрылись избирательные участки в Омской области, где выбирали депутатов регионального парламента по трем округам. По данным местного избиркома, явка на 18 часов составила 25,95 процента, голосование прошло спокойно.

В Республике Тыва, где выбирали депутатов Верховного Хурала (регионального парламента), явка на 18 часов местного времени составила 59,32 процента (в 2014 году на этот час было 57,15 процента).

В регионах Дальнего Востока и Забайкальском крае участки закрылись в 20 часов местного времени (14 часов по Москве), идет подсчет голосов. По предварительным данным в регионах, где выбирают губернаторов, лидируют Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Александр Осипов в Забайкалье, пишет ТАСС.