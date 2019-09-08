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Единый день голосования - 2019 24 минуты назад

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8 сентября 201918:53

"Просто бомба": Памфилова рассказала о дублях "Голоса"

Михаил Климентьев/ТАСС

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала информационный вброс в Единый день голосования ассоциации "Голос" бомбой. Она уличила организацию в публикации прошлогодних нарушений на избирательных участках, которые ассоциация выдавала за новые. На момент публикации выявлено порядка 30 фактов дублирования.

"Я просто глазам не поверила. Настолько это грубо. Это просто бомба какая-то!" — так отреагировала Памфилова и добавила, что публикуются просто дословные дубликаты жалоб.

Ранее движение уже было уличено в применении похожей методики. К примеру, на президентских выборах и выборах мэра Москвы 2018 года.

По поручению Памфиловой эти факты со ссылкой на публикацию "Голоса" будут отмечены на сайте Центризбиркома.

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