Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

По пути на Дальний Восток Владимир Путин уже второй раз прилетел в Тулун — населенный пункт в Иркутской области, сильнее других пострадавший от мощного паводка в конце июня. Президент встретился с жителями города, спасателями и руководством региона. В Иркутской области уже в ближайшее время ожидаются заморозки, а тысячи людей все еще остаются без жилья. Разговор с властями у президента вышел жестким — надо ускориться! А тулунцам Путин обещал: если что, может и еще раз прилететь.

Снова, как и полтора месяца назад, Путин, увидев на улицах Тулуна собравшихся людей, вышел к ним и слушает все вопросы, которые они хотят задать. C момента последнего приезда президента многие вопросы решены, но здесь — это сразу ясно — мягко говоря, далеко не все.

С людьми общается пресс-секретарь Путина. Полпред записывает телефоны. Позади Путина — глава области, к которому, по идее, и должны быть обращены все многочисленные вопросы.

Совещание началось через четыре часа после встречи Путина с людьми на улице. И он запомнил все, что ему сказали.

Крупнейший банк страны не рефинансирует ипотечные кредиты. Наводнение унесло документы, и чуть ли не у каждой семьи своя запутанная история.

Люди пробираются сквозь все разрастающуюся толчею. Тех, кому удается пройти с трудом, Путин сам просит пропустить.

"Я схватила президента за руку, и он меня подозвал к себе. Он сказал, что поможет. Я верю. Потому что первый раз, когда он приезжал, люди, которые лично к нему попали, им помогли", — сказала одна из местных жительниц.

О приезде Путина жители Тулуна знали заранее, и на улицы вышли тысячи человек. Смотрели из всех окон. И в какой-то момент вопросы были уже не про наводнение, а вообще про все сразу.

На совещании с местными чиновниками на вопрос Путина, чем вам еще помочь, мэр Тулуна начинает благодарить президента за помощь. "Мы ведь собрались не для того, чтобы хвалить друг друга. Мне было очень хотелось, чтобы люди хвалили вас. Должен с сожалением сказать, что такого пока немного", — подчеркнул глава государства.