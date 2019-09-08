На избирательном участке попался мужчина, объявленный в розыск

Полицейские задержали мужчину, объявленного в розыск, на избирательном участке в Суворовском районе Тульской области.

Всего безопасность на избирательных участках региона обеспечивают более 4 тысяч правоохранителей.

Выборы проходят спокойно, без серьезных нарушений. В облизбирком поступили две жалобы по поводу укрупненной формы протокола и размещения наблюдателей, вопросы оперативно решили.

Всего в Тульской области проходят 19 избирательных кампаний, передает "Интерфакс".