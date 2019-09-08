Live

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
8 сентября 201922:54 Александр Бузаладзе

Спасенный "лидерами России" подросток жив и почти здоров

Спасенный "лидерами России" подросток жив и почти здоров

Выживший на Эльбрусе. О чудесной истории спасения 11-классника из Череповца на вершине самой высокой горы России стало известно, когда группа альпинистов — победителей конкурса "Лидеры России" — обнаружила почти уже насмерть замерзшего юношу. Парня отогрели, напоили горячим чаем и на руках отнесли к медикам.

Редчайшие кадры счастливого спасения. Седловина Эльбруса, пятикилометровая высота. Эвакуируют 17-летнего школьника, который решил в одиночку покорить высочайшую гору Европы.

Я нахожусь на высоте почти 4000 метров, мне уже тяжело дышать, чувствуется гипоксия, а Игоря Смирнова нашли на высоте 5400. Парень лежал в позе эмбриона, и слава Богу, что мимо проходили подготовленные ребята, альпинисты, которые, рискуя своей жизнью, спасли его. Он пролежал там 20 часов! Еще час — и парня уже бы не спасти.

"Я решил пойти на Эльбрус, потому что этим летом хотел взойти на какую-нить гору посмотреть на красоту, на небо со звездами", — признался Игорь.

Для понимания: покорять эту вершину можно уже с 14 лет, но только после особой многомесячной подготовки с профессионалами в специальном альпинистском лагере. Но Игорь Смирнов, как он сам рассказал, учился по роликам в Интернете и, конечно, был не готов покорить Эльбрус

"Я не знаю, взошел ли я на вершину, потому что у меня есть только три воспоминания: как я иду ввер, как я смотрю, как я буду спускаться вниз", — вспоминает Игорь. Третье воспоминание — приятные голоса и загорелые лица альпинистов.

Почти сутки на снегу — обморожение конечностей рук и ног. Но сейчас пальцы восстанавливаются — мощнейшая терапия, ежедневная барокамера, делают свое дело. Врачи ведут борьбу за Игоря. А вот очевидцы — они же сами и спасители — вспоминают, а ведь могли бы и мимо пройти и не заметить.

Быть там, на вершине, для этих ребят было частью серьезной программы — в рамках конкурса "Лидеры России" они должны были покорить Эльбрус. Но тут пришлось на время отступить ради спасения жизни. Все хорошо понимали, что риск высок, особенно на склоне седловины, где острые грани льда и очень крутой спуск: малейшая ошибка — все разобьются.

Но все обошлось. Пусть и обожженный солнцем, с обмороженными конечностями, но Игорь Смирнов жив и почти здоров. Участники проекта даже взяли над ним шефство и подарили новые палки для восхождения, с которыми он вернется на Эльбрус, но только после специальной тренировки.

Вот и получилось: шли на вершину, а спасли человека, показали настоящее сердце лидера. Школьник Игорь Смирнов теперь не по роликам в Интернете, а с настоящими профессионалами научится покорять вершины. Конечно, если мама отпустит.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:32

ДТП в Дзержинске: пострадали 6 взрослых и 3 ребенка

20:33

Инцидент в Шереметьеве: комментарии прокуратуры и "России"

20:31

Единый день голосования: предварительные результаты

20:14

Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

20:09

Завершились выборы в регионах московского часового пояса

19:44

Голунов получил "Камертон"

19:43

Boeing "России" прервал вылет из Москвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Памфилова: серьезных нарушений на выборах в России нет

Памфилова: серьезных нарушений на выборах в России нет

1 час назад
Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

2 часа назад
Инцидент в Шереметьеве: комментарии прокуратуры и "России"

Инцидент в Шереметьеве: комментарии прокуратуры и "России"

2 часа назад

Трансляции

Единый день голосования в субъектах РФ

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 9 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Все время что-то происходило: Вышинский рассказал, как несколько раз возвращался в тюрьму

Все время что-то происходило: Вышинский рассказал, как несколько раз возвращался в тюрьму

3 часа назад
Джонсон дымится и теряет силы

Джонсон дымится и теряет силы

2 часа назад
Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

2 часа назад
Медведев доволен тем, что "Единая Россия" остается лидером

Медведев доволен тем, что "Единая Россия" остается лидером

1 час назад
Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

3 часа назад
Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

2 часа назад
ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

2 часа назад
76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

1 час назад
Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

6 часов назад
Голунов получил "Камертон"

Голунов получил "Камертон"

3 часа назад
Россия вспомнила жертв череды страшных терактов

Россия вспомнила жертв череды страшных терактов

1 час назад
Поразительный Дальний Восток: жить стало комфортно и удобно

Поразительный Дальний Восток: жить стало комфортно и удобно

1 час назад
Говоря о прибыли, Сечин процитировал Маркса

Говоря о прибыли, Сечин процитировал Маркса

1 час назад
Конец эпохи либерализма: Меркель самоустранилась, избиратели разбегаются

Конец эпохи либерализма: Меркель самоустранилась, избиратели разбегаются

2 часа назад
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

2 часа назад
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

2 часа назад
Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

3 часа назад
Шок-контент: как делают фейки про выборы

Шок-контент: как делают фейки про выборы

3 часа назад
"Торпедо" одержало очередную победу и укрепило лидерство

"Торпедо" одержало очередную победу и укрепило лидерство

3 часа назад
Президент Бразилии прооперирован

Президент Бразилии прооперирован

3 часа назад
КХЛ. Минское "Динамо" перебросало "Спартак" в результативном триллере

КХЛ. Минское "Динамо" перебросало "Спартак" в результативном триллере

3 часа назад
Скандал с махинациями: глава Nissan хочет уйти

Скандал с махинациями: глава Nissan хочет уйти

3 часа назад
США обвинили в стремлении создать зону безопасности для террористов

США обвинили в стремлении создать зону безопасности для террористов

4 часа назад
Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

4 часа назад
Танкер Adrian Darya продал нефть во время рейса

Танкер Adrian Darya продал нефть во время рейса

5 часов назад
Последствия фатального ДТП с дорожными рабочими в Подмосковье сняли на видео

Последствия фатального ДТП с дорожными рабочими в Подмосковье сняли на видео

5 часов назад
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел

Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел

5 часов назад
Сэнфорд попробует забрать у Трампа кресло президента

Сэнфорд попробует забрать у Трампа кресло президента

5 часов назад
РКН и ЦИК сообщили о политической рекламе в Facebook и Google в день выборов

РКН и ЦИК сообщили о политической рекламе в Facebook и Google в день выборов

5 часов назад
Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам

Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам

6 часов назад
Георгий Гахария утвержден премьером Грузии

Георгий Гахария утвержден премьером Грузии

6 часов назад
Надоела волокита: слон сбежал в белорусскую деревню и был задержан милиционерами

Надоела волокита: слон сбежал в белорусскую деревню и был задержан милиционерами

7 часов назад
Стало известно о дефекте американских термоядерных бомб и боеголовок

Стало известно о дефекте американских термоядерных бомб и боеголовок

7 часов назад
Иран продолжит сокращать обязательства

Иран продолжит сокращать обязательства

7 часов назад
Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

7 часов назад
За лето французская жара убила полторы тысячи человек

За лето французская жара убила полторы тысячи человек

8 часов назад
"Более нормальная страна": Пушков ответил Эсперу

"Более нормальная страна": Пушков ответил Эсперу

8 часов назад
МВД Крыма возглавил генерал-майор Каранда

МВД Крыма возглавил генерал-майор Каранда

9 часов назад
Следком показал обломки вертолета, пропавшего месяц назад под Дудинкой

Следком показал обломки вертолета, пропавшего месяц назад под Дудинкой

9 часов назад
После президентского разноса чиновники рассчитывают на похвалы от граждан

После президентского разноса чиновники рассчитывают на похвалы от граждан

9 часов назад
"Барселона" собирается удержать Месси пожизненным контрактом

"Барселона" собирается удержать Месси пожизненным контрактом

9 часов назад
Песков признался, что не знает всех секретов Путина

Песков признался, что не знает всех секретов Путина

9 часов назад
Индия внесла аванс за российское оружие

Индия внесла аванс за российское оружие

9 часов назад
Песков о мирном договоре с Японией: пока решение найти не удалось

Песков о мирном договоре с Японией: пока решение найти не удалось

9 часов назад
В эфире украинского телеканала Катамадзе призналась россиянам в любви

В эфире украинского телеканала Катамадзе призналась россиянам в любви

9 часов назад
В Москве продолжают дорожать самые дешевые квартиры

В Москве продолжают дорожать самые дешевые квартиры

11 часов назад
Новая МРТ "видит" молекулярные изменения в мозге

Новая МРТ "видит" молекулярные изменения в мозге

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку