Спасенный "лидерами России" подросток жив и почти здоров

Выживший на Эльбрусе. О чудесной истории спасения 11-классника из Череповца на вершине самой высокой горы России стало известно, когда группа альпинистов — победителей конкурса "Лидеры России" — обнаружила почти уже насмерть замерзшего юношу. Парня отогрели, напоили горячим чаем и на руках отнесли к медикам.

Редчайшие кадры счастливого спасения. Седловина Эльбруса, пятикилометровая высота. Эвакуируют 17-летнего школьника, который решил в одиночку покорить высочайшую гору Европы.

Я нахожусь на высоте почти 4000 метров, мне уже тяжело дышать, чувствуется гипоксия, а Игоря Смирнова нашли на высоте 5400. Парень лежал в позе эмбриона, и слава Богу, что мимо проходили подготовленные ребята, альпинисты, которые, рискуя своей жизнью, спасли его. Он пролежал там 20 часов! Еще час — и парня уже бы не спасти.

"Я решил пойти на Эльбрус, потому что этим летом хотел взойти на какую-нить гору посмотреть на красоту, на небо со звездами", — признался Игорь.

Для понимания: покорять эту вершину можно уже с 14 лет, но только после особой многомесячной подготовки с профессионалами в специальном альпинистском лагере. Но Игорь Смирнов, как он сам рассказал, учился по роликам в Интернете и, конечно, был не готов покорить Эльбрус

"Я не знаю, взошел ли я на вершину, потому что у меня есть только три воспоминания: как я иду ввер, как я смотрю, как я буду спускаться вниз", — вспоминает Игорь. Третье воспоминание — приятные голоса и загорелые лица альпинистов.

Почти сутки на снегу — обморожение конечностей рук и ног. Но сейчас пальцы восстанавливаются — мощнейшая терапия, ежедневная барокамера, делают свое дело. Врачи ведут борьбу за Игоря. А вот очевидцы — они же сами и спасители — вспоминают, а ведь могли бы и мимо пройти и не заметить.

Быть там, на вершине, для этих ребят было частью серьезной программы — в рамках конкурса "Лидеры России" они должны были покорить Эльбрус. Но тут пришлось на время отступить ради спасения жизни. Все хорошо понимали, что риск высок, особенно на склоне седловины, где острые грани льда и очень крутой спуск: малейшая ошибка — все разобьются.

Но все обошлось. Пусть и обожженный солнцем, с обмороженными конечностями, но Игорь Смирнов жив и почти здоров. Участники проекта даже взяли над ним шефство и подарили новые палки для восхождения, с которыми он вернется на Эльбрус, но только после специальной тренировки.

Вот и получилось: шли на вершину, а спасли человека, показали настоящее сердце лидера. Школьник Игорь Смирнов теперь не по роликам в Интернете, а с настоящими профессионалами научится покорять вершины. Конечно, если мама отпустит.