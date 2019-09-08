Мхитарян помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Сборная Армении по футболу добилась победы над командой Боснии и Герцеговины в рамках шестого тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Поединок, проходивший в Ереване, завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Одну из ключевых ролей в победе Армении сыграл нападающий итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян – он стал автором двух забитых голов и одного голевого паса на Оганеса Амбарцумяна. Еще один гол армянской команды на счету боснийца Стипе Лончара, отправившего мяч в свои ворота. У Боснии забивали Эдин Джеко и Амер Гояк.

Благодаря домашней победе сборная Армении набрала девять очков в группе "J" и обошла Боснию, у которой осталось семь баллов. Возглавляет же турнирную таблицу Италия, имеющая в своем активе 15 очков. Второе место – у Финляндии (12).