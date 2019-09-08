Скандал с махинациями: глава Nissan хочет уйти

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свой пост. Ранее он признался в получении завышенных бонусов в период своей работы. О конкретных сроках его отставки и преемнике пока ничего не сообщается.

Размер бонусов в компании Nissan определяется из расчета стоимости акций. Такая система в автомобильном концерне была введена, чтобы стимулировать руководителей более активно развивать корпорацию и увеличивать ее доходы, пишет ТАСС.

Nissan остается в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном, который вместе с бывшим членом совета директоров Nissan Грегом Келли был арестованы 19 ноября 2018 года.

По версии прокуратуры Токио, Гон не задекларировал должным образом 9 миллиардов иен (более 80 миллионов долларов), которые он получил в качестве вознаграждения, находясь на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявили и ряд других обвинений. Подозреваемый своей вины не признает.

В апреле этого года Гон был освобожден из тюрьмы и отправлен под домашний арест под залог в 500 миллионов иен (примерно 4,5 миллиона долларов).