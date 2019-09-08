В Новгородской области зафиксирована вспышка АЧС

Новый случай африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован под Новгородом, сообщает комитет ветеринарии региона. Вирус выявлен на животноводческом предприятии "Новсвин". Диагноз подтвердили в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии. Павшие и зараженные животные утилизуются, на предприятии и прилегающих к нему территориях проводятся карантинные мероприятия.

Эта вспышка чумы свиней стала на Новгородщине седьмым случаем за последние три месяца. В прошлом году погибли или были уничтожены в целях профилактики распространения вируса 37 тысяч голос на свиноводческом предприятии "Новгородский бекон". Регистрируются случаи АЧС и в Амурской области, пострадавшей от наводнений. Там пришлось уничтожить почти 10 тысяч свиней.