КХЛ. Минское "Динамо" перебросало "Спартак" в результативном триллере

Хоккеисты минского "Динамо" добились минимальной победы над московским "Спартаком" в матче очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги. Проходивший в Москве матч ознаменовался девятью заброшенными шайбами и завершился со счетом 5:4 в пользу бело-голубых.

Минчане достаточно быстро повели 2:0 после голов Александра Павловича и Теэму Пулккинена. Однако подопечные Олега Знарка за 14 минут матча забили динамовцам четыре шайбы усилиями Якова Рылова, Патрик Херсли, Михаила Юнькова и Мартиньша Карсумса.

Но, проигрывая две шайбы, минчане рук не опустили и сначала Сергей Костицын со Стефаном Эллиотом восстановили статус-кво, а за две минуты до финальной сирены Михаил Стефанович вырвал победу для "Динамо". 5:4, в пользу клуба из Минска. Это первая победа минских динамовцев в новом сезоне КХЛ.

В еще одном матче вечера омский "Авангард" на своей площадке принимал нижегородское "Торпедо". Омичи по хоуд матча проигрывали 1:2, но переломили ход игры и одержали волевую победу со счетом 4:2. За хозяев площадки забивали Тейлор Бек, Кирилл Семенов, Сергей Шумаков и Сергей Широков. У торпедовцев по шайбе на счету Джордана Шредера и Станислава Бочарова.