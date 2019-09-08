Boeing "России" прервал вылет из Москвы

Boeing-777 авиакомпании "Россия" прервал вылет из Москвы во Владивосток, оставшись в Шереметьеве. Пассажиров отправят в пункт назначения другим бортом.

По данным ТАСС, ни возгораний, ни пострадавших в результате случившегося на лайнере не было.