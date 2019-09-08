"Торпедо" одержало очередную победу и укрепило лидерство

Матчем в Москве завершился 12 тур в ФНЛ. Лидер первенства "Торпедо" принимало идущий вторым подмосковный клуб "Химки". Торпедовцы одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 17 минуте. Сергей Божин отправил мяч в ворота послал навеса Александра Рязанцева. В дальнейшем счет мог измениться в обе стороны. Но футболисты "Торпедо" сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и победить 1:0.

"Торпедо" одержало десятую победу в чемпионате, набрало 31 очков и оторвалось от "Химок" на 4 очка. У химчан 27 очков. Идущий третьим "Ротор" набрал 22 очка.