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Единый день голосования - 2019 13 минут назад

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8 сентября 201920:36 Ярослав Красиенко

Единый день голосования: предварительные результаты

Артем Геодакян/ТАСС

Важнейшее политическое событие года в России. 8 сентября — Единый день голосования. На участках во всех 85 регионах страны ожидают до 56 миллионов избирателей. В общей сложности на кону 47 тысяч мандатов и выборных должностей разных уровней. В 4-х регионах голосуют за депутатов Государственной Думы, в 16 выбирают губернаторов, в 13 должны быть сформированы новые составы Законодательных собраний, кроме того в трех региональных столицах изберут мэров.

Почти во всей России голосование уже завершилось, а избирательные комиссии где-то подсчитывают голоса уже несколько часов, а где-то только начинают эту процедуру, в том числе в Москве, где выбирали депутатов Городской думы и Санкт-Петербурге, где шла борьба за пост губернатора города.

Информация о предварительных результатах выборов уже поступает, в первую очередь, конечно, из восточных регионов, которые начали голосовать раньше всех. И поступают эти данные в Центральную избирательную комиссию, где обрабатывают огромные массивы данных. И уже совершенно точно можно говорит о том, что выборы состоялись.

В Сахалинской области, жители которой выбирали главу региона, после обработки большей части бюллетеней лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко — голоса за него отдали чуть менее 60% избирателей.

Из Забайкалья тоже приходят официальные данные: там обработали больше половины бюллетеней, и первое место — у временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Осипова, у него почти 90% голосов.

В Республике Алтай ситуация следующая: врио главы республики Олег Хорохордин после обработки первых 2% бюллетеней имеет 54,5% голосов.

Появились данные и из Курганской области. Там обработали пока совсем немного бюллетеней, около 1%, и в лидерах с более чем 80% — пока Вадим Шумков — временно исполняющий обязанности губернатора.

Начали считать голоса и в Челябинской области, и у временного исполняющего обязанности главы региона Алексея Текслера уже серьезный отрыв от конкурентов — почти 68%.

В Оренбургской области временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер набирает больше 68% — подсчет при этом только начался.

Кроме того, стало известно о том, что депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, он до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.

Что касается явки. К примеру, в Сахалинской области и в Забайкальском крае цифры схожие — около 30%. Высокие показатели в Республике Алтай — около 45% — а самые высокие пока в Башкирии — на выборы главы региона там пришли свыше 45% жителей, имеющих права голоса. Причем в местных избиркомах уточнили, что все эти показатели, как правило, выше, чем на прошлых выборах.

Нельзя не сказать и о том, что за ходом голосования по всей стране следят десятки тысяч наблюдателей — это представители и политических партий, и общественных организаций, и независимые эксперты.

А в Москве, где выбирали депутатов Городской думы, еще в десять утра на участке в Российской академии наук проголосовал Владимир Путин. После того как президент получил у членов избирательной комиссии бюллетень, он внимательно изучил предлагаемый список кандидатов — их там было трое — затем, как и предписано процедурой, зашел в кабинку для голосования. А уже спустя несколько секунд поместил заполненный документ в КОИБ — комплекс обработки избирательных бюллетеней. "Умная машина" поблагодарила главу государства за участие в выборах. Уже после этого Владимир Путин буквально на ходу ответил на вопрос о том выборе кандидатов, который предлагается россиянам.

Реализовал свое конституционное право и премьер-министр. Дмитрий Медведев на участок в одной из московских гимназий пришел вместе с супругой. Член избиркома проверил документы главы правительства и выдал ему бюллетень, который после заполнения премьер также поместил в электронный комплекс обработки.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосовала в Санкт-Петербурге, где выбирают губернатора. Кстати, на ее участке электронных КОИБов не было, граждане опускали бюллетени в самые обычные урны.

А вот московский участок, где голосовал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин оказался технически более продвинутым — бюллетень политика обработал электронный комплекс.

Аналогичной системой смог воспользоваться и лидер коммунистов Геннадий Зюганов, проголосовавший на выборах в Московскую городскую думу.

Владимир Жириновский даже во время голосования продолжал вести разъяснительную работу среди своих сторонников, а работой электронного КОИБа остался доволен.

Лидер парламентской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов проголосовал быстро, четко, а после поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию.

В Москве тем временем стартовал онлайн-марафон "Ночь выборов". Ведущие политологи, лидеры политических партий, представители Центризбиркома будут делиться мнениями о ситуации в тех или иных регионах, оценками прошедших выборов и следить за подсчетом голосов.

Информация об итоговой явке и предварительных результатах выборов обновляется едва ли не каждую минуту.

Хочется обратить внимание на вопрос корреспондента ВГТРК Колесникова , который был задан Владимиру Путину прямо на избирательном участке после того, как президент отметил в бюллетене выбранного им кандидата и проголосовал: "Хватило ли вам разнообразия, Владимир Владимирович?" Колесников-то спрашивал про разнообразие кандидатов, а у меня сложилось впечатление, что Путин ответил шире – про партии, мол, в некоторых странах есть и 30, и 100. Число ни при чем. Главное – качество.

И действительно. В России, например, 55 зарегистрированных партий. Из них четыре представлены в парламенте. Это примерно средний показатель, если брать и другие страны. В США тоже почти полсотни партий, но в Конгрессе — лишь две фракции — демократы и республиканцы. Во Франции — более четырех десятков партий. В парламенте из них — 8. Примерно полсотни партий в Италии.

Вполне себе разнообразной политическая палитра выглядит в Китае. Там кроме Коммунистической в парламенте представлены еще 8 партий, а также партии из Гонконга и Макао. В Киргизии еще более разнообразно. Там аж две сотни политических партий. Есть из чего выбрать. Но всех, наверное, в этом смысле переплюнула Индия. Там зарегистрированных политических партий около двух тысяч.

О чем это говорит? Что демократия Киргизии лучше Франции, а Индия — лучше Киргизии? Да нет. Разнообразие, конечно, важно для возможности выбора, но само по себе оно отнюдь не показатель качества политической системы и защищенности человека в государстве. То, как работают сами партии, куда важнее.

Текст: "Вести недели"

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