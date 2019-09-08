Завершились выборы в регионах московского часового пояса

Голосование на выборах глав регионов в московском часовом поясе завершилось. Участки закрыты, когда проголосует последний избиратель, зашедший до 20.00, начнется подсчет голосов.

В ЦФО голосование завершилось в Курской и Липецкой областях, СЗФО — Санкт-Петербурге, Мурманской и Вологодской областях. Закрылись участки в Калмыкии и Ставропольском крае.

В этом году выбирали 16 глав регионов РФ и трех столиц субъектов РФ — Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ, передает РИА Новости.

Сегодняшний Единый день голосования — один из самых масштабных за последние годы: голосуют все регионы страны. Еще в 13 регионах выбирают депутатов местного парламента, в четырех прошли довыборы в Госдуму.

Кроме того, выбирают градоначальников и представительные органы власти. В общей сложности по стране баллотироваться решили почти 120 тысяч человек. Из них более 90 тысяч — это представители политических сил.