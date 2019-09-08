Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в воскресенье, 8 сентября, провели телефонный разговор в продолжение недавних двусторонних переговоров в Форте Брегансон. Обсуждались актуальные темы межгосударственной повестки дня, сообщила пресс-служба главы российского государства.

Так, собеседники отметили, что 9 сентября в Москве возобновляет работу Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции. Лидеры двух стран договорились налаживать контакты и в других форматах.

Путин и Макрон в ходе разговора позитивно оценили состоявшуюся 7 сентября передачу Россией и Украиной удерживавшихся в них лиц. Они охарактеризовали ее как важную гуманитарную акцию и выразили надежду на то, что она будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

Президенты еще раз подчеркнули безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования, а также подтвердили взаимный настрой на продолжение работы в рамках "нормандского формата". Путин отметил необходимость тщательно подготовить повестку дня очередного саммита "нормандской четверки" и проработать вопрос о возможных решениях по итогам такой встречи.

Кроме того, в ходе беседы была рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе

Главы государств договорились о продолжении контактов, как по телефону, так и в ходе личных встреч, добавили в пресс-службе Кремля.