Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал своего британского коллегу Борисом Ельциным, а не Джонсоном. Когда политика поправили, он заявил, что это был тест на внимательность для участников заседания, отмечает Haaretz.

Недавно Нетаньяху побывал в Лондоне, где встречался не только с местным премьером, но и американским министром обороны.

После этого в "Твиттере" над израильским политиком стали не слишком по-доброму шутить: например, была опубликована фотожаба, на которой он "пожимает руку" надгробию усопшего российского президента.