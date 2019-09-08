Поразительный Дальний Восток: жить стало комфортно и удобно

Конечно, международный форум — событие важное. Но, летая во Владивосток, Владимир Путин всегда уделяет внимание и развитию всего российского Дальнего Востока. Нельзя сказать, что президента общая динамика радует, поэтому он много слушает людей, живущих в регионе, вникает в их проблемы. Докладов министров Путину — мало. Живое общение дает ему не только энергию, но и ценнейший материал, из которого рождаются проекты и поручения. Что услышал президент на Дальнем Востоке и что там меняется?

Деловая обстановка на острове Русский соседствует с национальными традициями народов Дальнего Востока. В тот момент на форуме — переговоры, круглые столы. И дискуссии, как, например, на президиуме Госсовета: почему темпы роста втрое выше, чем по стране, а люди продолжают уезжать. Уже на следующий день президент озвучивает свое решение.

"Запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году. И сроком на 5 лет. Распространить ее на первичный рынок жилья. То есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар", — заявил Путин.

Банки получат компенсацию. Деньги уже предусмотрены. И такие меры действительно назрели. Многие люди уже сейчас едва ли не на чемоданах. Уезжают еще и потому, что целые города ветшают на глазах. Это прежде всего касается медицины.

Деньги уже предусмотрены. Всего до 2021 года из федерального бюджета будет выделено 95 миллиардов рублей, на которые построят и отремонтируют свыше 700 социальных объектов.

"Увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты, по сравнению с существующими сегодня по стране в целом, для Дальнего Востока в два раза", — сказал президент.

И, конечно, Дальний Восток способен поразить любого своей природой. Даже ходить далеко не надо. Бухта рядом с ДВФУ. Красота! И таких мест на Дальнем Востоке — сотни. Все условия для развития туристического бизнеса.

Увидеть Дальний Восток интересно и европейцам. Не случайно на форум приехала представительная делегация из Италии. "Камчатка – бриллиант. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", — признался Путин.

Создавая условия для туризма, важно не нарушить природный баланс.

"Развивать современную инфраструктуру, что означает не многоэтажные гостиницы, а небольшие гостиницы типа кемпингов. Здесь туристам не нужна роскошь. Чтобы посмотреть тигров и леопардов, бетонные здания не нужны. Еще, конечно морской и водный туризм, здесь же прекрасное и теплое море, биоразнообразие есть не только у нас в сопках, но и в воде, в Тихом океане", — подчеркнул Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Но многие территории необходимо срочно приводить в порядок. "Велика Россия, а мусор складывать некуда. Да и не надо его никуда складывать, его нужно перерабатывать, создавая новые рабочие места, чистую планету для будущих поколений", — отметил Алексей Лихачев, глава "Росатома".

Одна из главных проблем — цена авиабилетов. По словам Путина, к авиакомпаниям и их методам формирования цены есть вопросы.

"Они — счетоводы такие очень искусные, все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает тупо, сколько заявок, сколько потребности, исходя из этого просто взвинчивают цены. Этот способ ценообразования и определения тарифов используется в очень многих компаниях мира, это правда. У нас особая ситуация в этом смысле. Основные перелеты из Дальнего Востока в европейскую часть, в Сибирь мы, безусловно, будем сохранять. И это решение будет", — заверил глава государства.

Государственный, системный подход уже обеспечил приток на Дальний Восток многих российских и зарубежных компаний.

"Мы такие же, как и все, где интересно, перспективно, где развитые инструменты и формы государственной поддержки, там привлекательное осуществление инвестиций", — сказал глава "Реновы" Виктор Вексельберг.

"Конечно, для нас крайне важен российский рынок. Это касается прежде всего судостроения. Кроме того, у южнокорейских предпринимателей огромный интерес к развитию Северного морского пути", — заявил мэр оного из южнокорейских городов.

За пять лет Восточный экономический форум стал одной из наиболее значимых бизнес-площадок. Проекты, которые здесь обсуждаются, способны обеспечить технологический прорыв. За возможность работать на рынке огромного региона уже соперничают крупнейшие мировые компании. И теперь главное, чтобы жить на Дальнем Востоке стало по-настоящему комфортно и удобно.