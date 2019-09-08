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8 сентября 201920:50

Инцидент в Шереметьеве: комментарии прокуратуры и "России"

EPA

Boeing-777 авиакомпании "Россия" не вылетел во Владивосток из столичного Шереметьева из-за задымления в двигателе, заявила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Находившиеся на борту 369 человек не пострадали, они находятся в здании аэропорта и полетят к месту назначения резервным бортом.

Самолет отстранен от полетов, Московскому транспортному прокурору поручена проверка инцидента, передает ТАСС.

Информацию о возгорании самолета авиакомпания "Россия" опровергла. Представитель компании сообщил, что произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива

Ранее СМИ писали о возгорании двигателя и эвакуации экипажа и пассажиров лайнера, передает РИА Новости.

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