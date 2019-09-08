Проблемы здравоохранения: президент ждет предложений

Автор: Дмитрий Киселёв

Долгожданная новость для десятков тысяч российских семей с тяжелобольными детьми. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда 26 миллионов рублей на покупку за рубежом лекарств для детей, страдающих заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Речь идет о психотропных препаратах, аналогов которым в России просто. Более того, в России они пока были не зарегистрированы. Поэтому-то самостоятельный ввоз их в страну из-за границы по почте — уголовное преступление. Однако убитые горем матери, видя невыносимые страдания своих деток, готовы были на все, лишь бы облегчить страдания своим малышам. Теперь же дети будут получать все необходимые обезболивающие от государства и бесплатно.

Куда более сложная проблема в отечественном здравоохранении — состояние первичного звена. Владимир Путин подписал перечень поручений правительству и главам регионов. В них — увеличение зарплат медиков, обеспечение их жильем, увеличение финансирования и улучшение материально-технического состояния больниц и поликлиник. Огромный перечень мер, которые должны уже в ближайшие годы сделать первичную медицинскую помощь для всех россиян более доступной, качественной и комфортной.

Автор: Елена Ерофеева

Ей – 78. Ровесница войны. Сама окучивает огород, носит воду с колодца. Для Валентины Семеновны Мироновой, жительницы села Рыбрека, это и труд, и терапия. У врача была три года назад. Пока доедешь — день потеряешь.

Дважды в неделю приезжает фельдшер из соседнего села Шелтозеро. Но и там беда случилась — весной сгорела амбулатория. За год до этого в больнице сделали капитальный ремонт — полтора миллиона списали.

"Установили факты, что материалы исчезли, ремонт был сделан некачественно. Но об этом все умалчивали. В итоге подрядчик получил все свое, а мы вот остались с таким результатом", — рассказала Ирина Сафонова, глава Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Фельдшеры переехали в здание сельской школы. По графику — часы приема. По факту — никого. Медики на каменоломне подрабатывают в кварцитном карьере. В ближайшую больницу за 70 километров водитель и сам отвезет.

В петрозаводской больнице скорой помощи обстановка нездоровая. Фельдшеры просят повысить зарплату. Правление уверяет, что выше уже некуда. Фельдшеры получают 24 тысячи рублей, медсестры — 22 тысячи, а водители — 18 тысяч. Многие работают на полторы-две ставки. Еще — ночные подработки. Бригад не хватает — вместо 30 их 18. Недокомплект — ездит один фельдшер, без врача. Зарплаты низкие, загруженность высокая.

За полгода только с челябинской станции скорой помощи уволились двадцать человек. Президент снова обращает внимание правительства: уровень заработной платы надо пересмотреть . Его майские указы по зарплатам медиков многие регионы не выполнили.

"Если в Москве фельдшер скорой помощи в среднем в месяц за ставку получает около 60 тысяч, то точно за такой же труд, за такие же нагрузки где-то в регионах получают 15 тысяч. Никаких условия труда, изношенный транспорт, тяжелая работа. Все, что случилось, — это катастрофа", — считает Дмитрий Беляков, председатель независимого Профсоюза фельдшеров скорой помощи.

На стареньком "Жигуленке" фельдшер Наталья Творогова спешит к пациентам. Ее полторы ставки — это четыре села. И расписание — точное до минуты. Говорить о зарплате она стесняется. Подумают, будто жалуется.

Это самое первое звено. Обеспечить его доступность — одно из поручений президента правительству. Пока первичная медицинская помощь не везде доступна.

Раньше к жердеевскому медпункту тропа народная не зарастала. Теперь сквозь заросли и к дому не подойти. Когда в село пришла оптимизация, ФАП закрыли. Его объединили с кипреевским — 7 километров до него. Но автобус между селами пустить забыли.

В заброшенном доме — осколки прошлого. В соседних избах люди заброшены. В этом селе остались лишь пенсионеры. Врачи сюда не приезжают, лекарства, купленные впрок, давно закончились. Любовь Ивановна ждет соцработников. "У нас была Надежда Александровна. Так мы счастливы были. И мы меньше болели, потому что она все время за нами следила", — говорит женщина.

Теперь Надежда Александровна работает в Кипреево. Но и здесь ее не застать: медпункт открыт по часу в день, как перерыв на обед в магазине. В селах не хватает фельдшеров, в районных больницах — узких специалистов.

Заместитель главного врача кизеловской больницы в это время стоит в стороне. Подойти не решается. Он до этого показывал евроремонт в отделении сестринского ухода. О том, что на прием записаться нельзя, — ни слова. Штат укомплектован лишь наполовину.

Первичное звено медицины приходит в упадок. Клиники федеральные не уступают лучшим мировым. На высоком уровне и новые перинатальные центры. Здесь выхаживают детей с экстремально низким весом — всего полкилограмма. Смертность младенцев стабильно снижается. За последние шесть лет в России открыли больше 70 таких центров . Через год их станет 90. Это не только Москва и Санкт-Петербург. В каждом регионе будет построен современный перинатальный центр. Волгоград, Тюмень, Архангельск стройку уже закончили.

В районных больницах по-прежнему нет денег на ремонт, расходные материалы. Лекарства, которые должны выдавать бесплатно, пациенты приобретают за деньги. Все остальное они покупают за свой счет. Помогают фонды. От государства — почти ничего.

У Коли — редкий недуг — гистиоцитоз. Патологические клетки "съедают" его легкие. Он почти все время на кислородном аппарате. Лекарства временно облегчают, но не излечивают болезнь. Ему нужна срочная пересадка легких. Очередь заставляет ждать.

Когда Наталья написала открытое письмо президенту, ее долго отговаривали. Но текст уже был составлен, выложен в Сеть. Под ним — сначала десятки, потом сотни подписей. Мамы неизлечимо больных детей просили главу государства решить проблему с незарегистрированными препаратами.

Препараты в России не зарегистрированы, "Фризиум" даже запрещен. Но только они снимают сильные приступы эпилепсии. Родители знают, что заказывать их нельзя, но все равно рискуют. Год назад — первое уголовное дело на Екатерину Коннову, в июле 2019-го на почте задержана Елена Боголюбова.

"Нам, мамам, не страшно сесть в тюрьму. Мы понимаем, за что мы туда садимся, что мы делаем. Я всегда говорю: если я сяду в тюрьму, то я и оттуда своей Варе достану препарат. Честное слово, потому что я – мама", — сказала Наталья Дмитриева.

До сих пор нет точных данных, сколько детей нуждаются в незарегистрированных препаратах. Благотворительные фонды, по результатам общественного опроса, называют цифру в 2200 человек. В действительности их может быть гораздо больше.

"Незарегистрированные препараты врач боялся выписать. Если нет назначения, то информация об этом ребенке никуда не попадет. И поэтому по факту нуждается много, а информация о таких детях – единичная", — отметила Татьяна Кравченко, главный специалист Москвы по паллиативной помощи, главврач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

На Московском эндокринном заводе обещают к концу следующего года запустить производство двух противосудорожных препаратов: диазепам в микроклизмах и мидазолам. А пока их будут завозить из-за границы. Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение выделить 26 млн рублей на закупку четырех препаратов для больных детей.

"За этой бумагой стоит следующий шаг — ускоренная регистрация. Следующий шаг — внесение изменений в федеральное законодательство, следующий шаг — налаживание собственного производства. За этим документом стоит разрушение серого нелегального рынка. Это очень важно", — уверена Нюта Федермессер, руководитель центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

Теперь предстоит реанимировать первичное звено медицинской помощи. К началу октября президент ждет предложений. К 1 июля будущего года должны быть разработаны региональные программы, чтобы выбраться из провала и перейти к прорыву.