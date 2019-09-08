Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

Минпросвещения РФ разъяснило дизайнеру Артемию Лебедеву, зачем его детям в Москве преподают два предмета: "Русский язык" и "Родной русский язык". Так ведомство ответило Лебедеву на его публикацию в соцсети по этому поводу.

Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.

"Уверены, что такие знания важны для любого школьника, а сам русский язык достоин изучения не только его грамматики и пунктуации, но и истории", — написали представители министерства в Facebook.

Кроме того, чиновники пригласили Лебедева присоединиться к проекту "Российская электронная школа".