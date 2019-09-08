Футболисты "Ростова" одержали крупную победу над сборной Сирии

В Ростове-на-Дону состоялся товарищеский матч между "Ростовом" и сборной Сирии по футболу. Ростовчане одержали победу с результатом 3:0.

Все три мяча были забиты в первом тайме. Дубль сделал защитник Арсений Логашов, еще один гол на счету Александра Саплинова, сообщает РИА Новости.

На 9 минуте был удален защитник ростовчан Мацей Вилюш. Но в связи с товарищеским статусом матча его смог заменил Евгений Чернов, и команды продолжили встречу в равных составах.