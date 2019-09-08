ДТП в Дзержинске: пострадали 6 взрослых и 3 ребенка

В городе Дзержинске Нижегородской области произошло столкновение автобуса ПАЗ с легковушкой, в аварии пострадали 6 взрослых и 3 ребенка.

Прибывшие медики посчитали необходимой госпитализацию для троих взрослых и одного ребенка.

Обстоятельства произошедшего уточняются, передает РИА Новости.