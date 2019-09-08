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Единый день голосования - 2019 9 минут назад

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8 сентября 201922:11

Памфилова: серьезных нарушений на выборах в России нет

Михаил Терещенко/ТАСС

Средняя явка на выборах в России, по состоянию на 18 часов 8 сентября, составила 33,75 процента, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что по мере рассмотрения новых протоколов эта цифра будет меняться.

Глав ЦИК сообщила также, что, по предварительной информации, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов. Нет также серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования.

Не зафиксировано и удаления наблюдателей с избирательных участков на выборах всех уровней, сказала она. Правда, Памфилова упомянула о нескольких случаях в Санкт-Петербурге, но разъяснила, что информация по ним проверяется.

Председатель ЦИК напомнила, что последними закрылись участки в Калининградской области, где муниципальные выборы в ряде городских округов. Сейчас все участковые комиссии приступили к подсчету голосов. В этой связи глава ЦИК призвала всех коллег обеспечить максимальную прозрачность процесса подсчета голосов избирателей.

Что касается выборов в Мосгордуму, Памфилова сообщила, что в электронном голосовании на выборах депутатов столичного парламента приняли участие подавляющее большинство зарегистрировавшихся заранее избирателей — 92,3 процента. Она напомнила, что это чисто московский эксперимент.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, в свою очередь, рассказал, что явка на участках временного пребывания, включая СИЗО и больницы, на выборах в Мосгордуму составила 90,79 процента. "Это совместимо с электронным голосованием", — приводит слова Горбунова РИА Новости.

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