Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате

Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. Очевидец снял на видео момент столкновения.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 8 сентября, напротив дома 19 по Новому Арбату. На кадрах видно, как инвалид наискосок пересекает дорогу и благополучно добирается до островка безопасности. Но добраться до противоположной стороны у него не получилось — на средней полосе его сбил кроссовер, водитель которого поздно заметил человека перед машиной.

Удар был такой силы, что инвалида выбросило из коляски и отбросило почти на 10 метров. По уверениям очевидцев, мужчина отделался незначительными травмами, тем не менее, его доставили в больницу.

Наземных переходов в этом месте нет, есть подземные, но пользователи отмечают, что там установлены пандусы, которыми невозможно пользоваться.