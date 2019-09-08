Тренер сборной Боснии ушел в отставку после проигрыша армянской команде

Сборная Армении нанесла поражение команде Боснии и Герцеговины в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 4:2. После этой встречи свой пост оставил главный тренер боснийцев Роберт Просинечки.

Хорватский специалист Роберт Просинечки заявил, что уходит в отставку. "Я принял решение уйти в отставку. Я приходил для того, чтоб вывести команду на Евро. Но у меня не получилось. Может, мой преемник будет более успешным", — заявил Роберт Просинечки поле матча в Ереване.

Сборная Армении набрала 9 очков и вышла на третье место в группе J. У команды Боснии осталось 7 очков, и она занимает четвертое место, практически потеряв шансы на выход из группы.