Гимнастка Солдатова потеряла сознание во время "Кубка вызова"

В Португалии проходит финальный этап "Кубка вызова" по художественной гимнастике. Во время соревнований потеряла сознание российская спортсменка Александра Солдатова.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике почувствовала себя плохо во время выступлений. Александра приняла решение завершить выступление на турнире. Накануне Солдатова выиграла соревнования в индивидуальном разряде.

Угрозы жизни и здоровью 21-летней спортсменки не существует. Личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко сообщила ТАСС, что о завершении карьеры не может быть и речи. " Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принять Ирина Александровна Винер-Усманова, Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер. А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идет".