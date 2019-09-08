На выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов

Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 3,5% протоколов. За него проголосовали более половины избирателей.

По данным Центризбиркома, временно исполняющий обязанности губернатора лидирует с результатом 68,7% голосов. Другие кандидаты (Михаил Амосов от "Гражданской платформы" и Надежда Тихонова от "Справедливой России") получают 14,26% и 14,42%. Обработано пока 3,51% протоколов, сообщает "Интерфакс".

"… Наш город еще раз подтвердил, что он является культурной столицей, открытым городом, — заявил он журналистам. — Потому что выборы прошли без каких-то явных нарушений – по губернаторским выборам было всего шесть заявлений".