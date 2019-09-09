Итальянские футболисты взяли три очка в Тампере

В финском Тампере состоялся отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J. Сборная Италии обыграла команду Финляндии с результатом 2:1.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Счет был открыт на 60 минуте. Защитник сборной Италии Армандо Иццо пробежал по правому флангу и закрутил мяч в штрафную, где Чиро Иммобиле головой отправил мяч в сетку.

Финны отыгрались через 13 минут. Стефано Сенси сбил в своей штрафной нападающего хозяев Теему Пукки. Сам же пострадавший реализовал пенальти. Но Сенси исправился на 80 минуте, заработав пенальти в финские ворота. 11-метровый реализовал Жоржиньо. Этот гол оказался победным. Итальянцы выиграли 2:1.

Второй матч в этой группе завершился сенсационно. Сборная Греции в Афинах не смогла победить команду Лихтенштейна 1:1. Гол Йоргоса Масураса оставался единственным вплоть до 85 минуты. Но Деннис Саланович украл у греков победу и принес команде Лихтенштейна первое очко в турнире.

У сборной Италии 18 очков в 6 встречах. У сборной Финляндии осталось 12 очков. 9 очков у сборной Армении, 7 – у команды Боснии. Греческая сборная набрала 5 очков, и одно очко у команды Лихтенштейна.