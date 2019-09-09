Глава Абхазии объявил себя победителем местных выборов, но ЦИК пока не подтверждает результаты

Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба обратился к своим сторонникам и объявил о своей победе во втором туре президентских выборов.

Он поблагодарил жителей страны за поддержку и заявил, что "вместе надо строить страну".

Тем временем, оппонент Хаджимбы Алхас Квициния заявил, что не признает его победу. Штаб Квицинии ведет собственный подсчет голосов.

По данным штаба Хаджимбы, по итогам обработки более 80 тысяч протоколов из более 81 тысячи действующий президент набирает более 49 процентов голосов, а Квициния – менее 48, передает ТАСС.

ЦИК Абхазии не подтверждает данные цифры. Глава Центризбиркома республики Тамаз Гогия заявил, что в ЦИК пока не поступила и половина протоколов, поэтому говорить о победе кого-либо из кандидатов рано. "Все, что есть в настоящее время, — информация штабов", — резюмировал Гогия.

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25 процентов. На 18:00 по московскому времени явка составила 50,99 процентов.