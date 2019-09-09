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Единый день голосования - 2019 53 минуты назад

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9 сентября 201901:35

Единый день голосования. Предварительные итоги по нескольким регионам

Сергей Красноухов/ТАСС

Выборы губернатора Сахалинской области прошли спокойно, по итогам обработки 100% бюллетеней лидирует временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко, набравший 56,15% голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Липецкая область. Лидирует (66,71%) временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов после обработки 87,36% протоколов.

Челябинская область. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер набирает 70% голосов после обработки 85,5% протоколов.

Вологодская область. Действующий губернатор Олег Кувшинников набирает 63,21% после подсчета 81,73% протоколов.

Мурманская область. По итогам обработки 81,73% протоколов первое место сохраняется за врио главы региона Андреем Чибисом.

Ставропольский край. После подсчета 90% протоколов лидирует нынешний губернатор Ставрополья Владимир Владимиров с 79,76% голосов.

Калмыкия. Лидирует врио главы республики Бату Хасиков после обработки 70,83% протоколов, набирая 88,82% голосов

Петербург. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов набирает 64,56% голосов после обработки 22,21% протоколов.

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