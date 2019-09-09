Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы довоенного времени

К 80-летию со дня подписания Пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом на сайте Министерства обороны России открыт новый мультимедийный раздел с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства "Хрупкий мир на пороге войны".

Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны.

Среди представленных документов – донесения, докладные и служебные записки, шифротелеграммы, которые позволят составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения. Ключевое место в проекте занимают воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Михайловича Майского.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторических фактов, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.