Беглов: выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 64,56% голосов после обработки 22,21% протоколов. Он заявил, что выборы прошли на самом высоком уровне.

"Прежде всего, я бы хотел выразить благодарность нашим горожанам, — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". — Еще раз хочу подчеркнуть: Санкт-Петербург подтвердил, что он является культурной и открытой столицей".

"Мы не стали устраивать какое-то шоу, и совместно с коллегами, которые тоже баллотировались в губернаторы Петербурга, просто разработали каждый свою программу, а жители эти программы оценили", — добавил он.

По его словам, это не значит, что какая-то их этих программ плоха. "Каждая из них имеет право на существование. И каждый из нас должен учитывать в будущем те наработки, которые сделали кандидаты", – отметил он.

"Мы создали все необходимые возможности для того, чтобы жители Петербурга могли проголосовать независимо от того, где они находятся", — подчеркнул он.

Александр Беглов отметил, что со всеми нарушениями разберутся городской избирком и силовые структуры разберутся.