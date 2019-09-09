Майкл Помпео: Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами

Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. И подчеркнул, что Штаты отозвали домой своего спецпредставителя по Афганистану.

Накануне Дональд Трамп отменил секретную встречу с представителями талибов из-за недавнего теракта в Кабуле. Тогда погибли 12 человек, в том числе один американец, передает "Россия 24". Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная организация Талибан (запрещена в РФ).

Ранее Штаты согласовали с ними проект соглашения. Согласно документу, американские военные должны покинуть 5 своих баз в Афганистане. Афганское правительство в этих переговорах не участвует.