Пляжный волейбол. Стояновский и Красильников выиграли финал Мирового тура

Чемпионы мира в пляжном волейболе Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в финале Мирового тура. В Риме наши волейболисты выиграли у немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

В решающем матче Вячеслав и Олег обыграли дуэт из Германии со счетом 21:16, 21:16. Ранее наши волейболисты победили этих соперников в финале чемпионата мира.

В полуфинале Красильников и Стояновский обыграли возглавляющих международный рейтинг норвежцев со счетом 21:16, 21:16. В нынешнем году Вячеслав и Олег также выиграли чемпионат и Кубок России.