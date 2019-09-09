"Единая Россия" лидирует на выборах в местные парламенты

В 13 регионах выбирали местные парламенты. По предварительным данным Центризбиркома, в ряде регионов лидирует "Единая Россия".

На выборах в Тульскую областную думу партия набрала больше 50 процентов голосов (после подсчета примерно 65% протоколов).

В Крыму на выборах в Госсовет обработали более 16 процентов протоколов. За единороссов почти свыше 50 процентов избирателей. У ЛДПР — более 18%, у КПРФ — около 8%.

А в Севастополе уже подсчитали данные 10 процентов протоколов. Там единороссы получают по партийным спискам больше 37 процентов, у КПРФ — чуть больше 18%, у ЛДПР — около 19 %.

В республике Алтай обработаны больше 80 процентов протоколов, у "Единой России" — почти 35 процентов голосов. В тройке лидеров также КПРФ — около 30%, и ЛДПР — 12 %.

А в Татарстане на выборах в Госсовет после обработки трети протоколов у единороссов почти 79 процентов. Следом идет КПРФ (около 9%), у ЛДПР чуть более трёх процентов.