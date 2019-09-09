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Единый день голосования - 2019 13 минут назад

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9 сентября 201902:33

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы. На довыборах в Свердловской области Шипулин победил со значительным отрывом.

Представляющий "Единую Россию" Антон Шипулин набрал 41% голосов. Его соперники Алексей Коровкин ("Справедливая Россия") и Габбас Даудов (КПРФ) соответственно 24% и 15,5%. Обработано почти 90% голосов.

Антон Шипулин – олимпийский чемпион 2014 года, чемпион мира и неоднократный победитель этапов Кубка мира. В прошлом году Антон завершил спортивную карьеру и решил посвятить себя политике.

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