Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве. Кроме того, зарубежные специалисты отметили современные технологии, которые применялись в ходе Единого дня голосования.

"У вас сильно применяются технологии в сфере выборов, и сегодня мы увидели, насколько это прозрачно, что действительно использование данной технологии обеспечивает абсолютную прозрачность выборов", — заявила Эстелла Асеро, советник национального избирательного комитета Эквадора.



"Мы впечатлены уровнем технологий, которые используются избирательной комиссией, а также впечатлены работой волонтеров на избирательных участках. Задействовано много технологий, которые шаг за шагом помогают людям следить за выборами", — отметил Халид Алкалаладех, председатель центральной избирательной комиссии Иордании.



"Мы обратили внимание на высокий уровень участия представителей гражданского общества в избирательном процессе. Это доказывает и показывает, что выборы и избирательный процесс в России — это высококвалифицированный организованный, прозрачный и открытый процесс", — сказал Ман Эльхетауи, председатель верховной избирательной комиссии Ирака.

