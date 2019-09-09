Шамиль Тарпищев: Медведев провел выдающийся матч

Российский теннисист Даниил Медведев занял второе место на завершившемся в Нью-Йорке Открытом чемпионате США. В финале Даниил уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти партиях.

Проиграв два первых сета, Медведев выиграл два следующих и сравнял счет. Но в пятой партии Надаль оказался сильнее. Испанец в четвертый раз стал победителем US Open. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу не хватило везения.

"Это был выдающийся матч и выдающийся турнир для Медведева. К сожалению, не хватило удачи, в начале пятого сета преимущество Даниила было значительным, и надо такие моменты реализовывать. В любом случае Медведеву есть куда расти, и это радует", — приводит слова Тарпищева ТАСС..