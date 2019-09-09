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9 сентября 201906:01

Даниил Медведев: я боролся за каждый мяч

EPA

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю в пяти партиях. Соперники провели на корте около пяти часов.

Даниил проиграла два первых сета, но победил в двух следующих и достойно выглядел в пятом. "В третьей партии я уже думал, что буду говорить через несколько минут в своей речи после поражения. Но потом решил — буду бороться за каждый мяч, хотя выиграть, наверное, все равно нереально. Вы видели, что из этого получилось", — цитирует Медведева ТАСС.

За победу в турнире Надаль получил 3,85 млн. долларов. Гонорар Медведева составил 1,9 миллиона. Кроме того, Даниил поднялся на четвертое место в рейтинге АТП.

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