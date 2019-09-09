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Единый день голосования - 2019 24 минуты назад

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9 сентября 201906:36

Лимаренко: честность и легитимность выборов - это важно

Лимаренко: честность и легитимность выборов - это важно

Итоги прошедших выборов подводят на Сахалине. После обработки 100 процентов протоколов побеждает временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко. Первое интервью после победы на выборах он дал телеканалу "Россия 24".

За Валерия Лимаренко отдали голоса 56% избирателей.

"Голосование прошло на высоком уровне, и я этим горжусь. Потому что честность и легитимность выборов – это важно, — заявил он. — Впереди много совместной работы. С кем я еще не подружился, я подружусь. И мы вместе потрудимся на благо Сахалина, сахалинцев и курильчан".

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