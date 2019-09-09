Рафаэль Надаль: Медведев еще выиграет свой "Большой шлем"

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем завершившегося в Нью-Йорке Открытого чемпионата США. В финале Надаль в пяти сетах победил российского теннисиста Даниила Медведева.

Надаль в четвертый раз выиграл US Open. Всего же на счету испанца 19 побед в турнирах серии "Большого шлема". Больше – 20, — только у швейцарца Роджера Федерера.

Рафа дал высокую оценку своему сопернику: "Даниил провел замечательное лето. Сегодня вы увидели, почему он стал четвертым номером в мировом рейтинге в свои 23 года. Медведев играл невероятно. Уверен, у него еще будет немало шансов завоевать титул", — приводит слова Надаля ТАСС.