Мосгордума: предварительные итоги голосования

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе. 13 мандатов получит КПРФ, 4 — "Яблоко", 3 — "Справедливая Россия".

Окончательные итоги утвердят окружные избиркомы, сообщает "Интерфакс".

По словам столичного градоначальника Сергей Собянина, Дума стала политически более разноплановой, что пойдет ей на пользу.

Явка на прошедших выборах составила 21,63%, что чуть выше показателя выборов в Мосгордуму 2014 года.

Всего на прошедших выборах было зарегистрировано 225 кандидатов.