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9 сентября 201907:53

ДТП в Краснодарском крае: при столкновении двух иномарок погибли пять человек

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В Отрадненском районе Краснодарского края возле станицы Спокойная произошло столкновение легковых автомобилей Honda и Mazda.

В результате ДТП погибли пять человек, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения одного из легковых автомобилей.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

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