ДТП в Краснодарском крае: при столкновении двух иномарок погибли пять человек

В Отрадненском районе Краснодарского края возле станицы Спокойная произошло столкновение легковых автомобилей Honda и Mazda.

В результате ДТП погибли пять человек, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения одного из легковых автомобилей.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.