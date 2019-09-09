Селфи в конопле: туристы вытоптали поле ради фото

Голышом по конопляному полю. В Калининградской области фермер, который выращивает техническую культуру, застиг на своих плантациях неожиданных гостей. Они приехали, чтобы устроить в зарослях конопли эротическую фотосессию.

Зеленоградский фермер Вячеслав Капитан не успевает выпроваживать со своего испытательного поля непрошеных гостей. На 30 гектарах он легально вырастил техническую коноплю, которая, хоть и похожа внешне на наркосодержащее растение, считается безобидной культурой и никакого психотропного воздействия на человека не оказывает. Однако десятки местных жителей и туристов спешат побродить по зарослям и обрывают растения на сувениры. А на днях фермер поймал нарушителей его спокойствия в разгар эротической фотосессии.

- Мы делали фотосессию. - Ну вообще-то надо было к хозяину поля обратиться. Вы мне сейчас поле топчете. - Мы ничего не попортили, проверьте.

Убедить таких гостей покинуть частные угодья получается не сразу. Некоторые начинают лезть в драку и считают, что конопля здесь растет незаконно.



Фермер жалуется, что фотосессии на его конопляном поле стали уже чуть ли не привычным явлением. Ежедневно здесь появляются люди, желающие запечатлеть себя на фоне конопли. Все доводы начинающего коноплевода их не останавливают, так что ему приходится регулярно вызывать полицию.

"Проезжал мимо, вижу — машина стоит, заехала в поле. Фотосессия у них, фотограф профессиональный. Они приходят ,как будто это пляж или море какое-то", — рассказывает Вячеслав.

Семена промышленной конопли сорта "гляна" Капитан закупил в Мордовии. Прежде чем взять в аренду землю, он тщательно готовился, прочитал массу статей о полезных и даже лечебных свойствах этой агрокультуры.

"Это растение объединяет все полезные свойства. Природа создала такое растение. В России им пользовались испокон веков – варили кашу, делали конопляное масло. Оно помогает от разных заболеваний", — перечисляет фермер.

Поскольку техническая конопля внесена в список растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, а правоохранительные органы были своевременно уведомлены о ее посевах, местные власти убеждены, что эксперимент по выращиванию агрокультуры завершится успешно. Чтобы прекратить атаки на конопляное поле, с местным населением чиновники решили проводить ликбез.

"Содержание каннабиноидов в конопле технической настолько мизерно, что гектар надо выкурить, чтобы достичь того эффекта, которого хотелось бы многим, кто сюда приезжает", — поясняет заместитель главы — начальник управления сельского хозяйства администрации МО "Зеленоградский городской округ" Павел Боровиков.

В следующем году, чтобы минимизировать ущерб, в районе выделят гектар конопляного поля, куда будут приглашать всех желающих специально, чтобы можно было сделать селфи на фоне растений, вызвавших такой ажиотаж.