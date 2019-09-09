Киев стал российским: версия французских СМИ

Журналисты французской газеты Figaro опубликовали видео с выступлением президента Украины Владимира Зеленского, в котором ошибочно назвали Киев городом России, передает РИА Новости.

7 сентября сайт газеты транслировал выступление Зеленского после одновременного освобождения Россией и Украиной осужденных и задержанных лиц​​​. В верхнем левом углу было указано место, откуда велась трансляция: "Киев, Россия".

Как сообщалось, в минувшую субботу Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга. В числе освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В тот же день в Россию прибыл освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.