В Стамбуле откроется представительство Башкортостана

В Стамбуле откроется представительство Республики Башкортостан. Информация была озвучена в рамках оперативного совещания в правительстве региона, сообщает ГТРК "Башкортостан".

"В настоящий момент мы разрабатываем проект положения. Также ведутся работы по фиксированию нормативов. По планам, запуск представительства состоится через 2-3 месяца", — рассказал председатель Государственного комитета республики по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов.

Кроме того, врио Главы Башкортостана Радий Хабиров заявил о необходимости проработки вопроса о налаживании прямого авиасообщения с другими государствами с целью развития внешнеэкономических отношений.