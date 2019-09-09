Судно перевернулось у берегов США. В трюме заблокированы люди

У атлантического побережья американского штата Джорджия потерпело крушение грузовое судно Golden Ray. Оно перевозило автомобили в Балтимор (штат Мэриленд), однако по неизвестным пока причинам перевернулось. Затем на судне начался пожар.

Сотрудникам береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. Судьба четырех человек (граждан Южной Кореи) остается неизвестной. Предположительно, они заблокированы в машинном отделении, передает телеканал "Россия 24". Поиски моряков продолжаются.