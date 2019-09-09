Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

Россиянка Мария Шарапова, уступившая в первом круге Открытого чемпионата США Серене Уильямс, вылетела из первой сотни лучших теннисисток мира. Теперь она с 466 очками располагается на 135-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации.

Лучшей из россиянок является Екатерина Александрова, занимающая 38-ю строчку. В ее активе 1333 балла. В топ-100 рейтинга WTA располагаются еще восемь представительниц России: Дарья Касаткина (39), Анастасия Павлюченкова (41), Вероника Кудерметова (48), Маргарита Гаспарян (54), Светлана Кузнецова (63), Анастасия Потапова (72), Анна Блинкова (73) и Наталья Вихлянцева (97).

Австралийка Эшли Барти возглавила рейтинг, сместив с первого места японку Наоми Осаку. Второй идет Каролина Плишкова из Чехии. Тройку лучших замкнула украинка Элина Свитолина.

Напомним, что в обновленном рейтинге у мужчин на четвертое место поднялся российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала Открытого чемпионата США.