В Ростове началась подготовка к Международному конгрессу волонтеров культуры и медиа

В Ростовской области началась подготовка к Международному конгрессу волонтеров культуры и медиа. 1 октября в донской столице соберутся представители сорока государств.

Основная работа проходит сейчас в Южном федеральном университете. Как сообщила ГТРК "Дон-ТР" завкафедрой русского языка для иностранных учащихся ЮФУ Инна Кофтуненко, в настоящий момент идет отбор проектов, которые будут представлены в рамках научной конференции, также формируются секции.

Участвовать в масштабном мероприятии будут представители всех школ и вузов Ростова-на-Дону. Кроме того, организаторы подготовят выездные программы для иностранцев. В планах — посещение Азова, Таганрога, станицы Вешенской и Семикаракорска.